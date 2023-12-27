今年美國演員與編劇2大工會聯手罷工長達118天，讓好萊塢陷入癱瘓。不過影視產業的衝擊顯然尚未結束。社群平台X的老闆馬斯克表示，全部由AI製作的電影可望在明年出現，暗示好萊塢將被AI電影所取代。

馬斯克曾聲稱，AI是歷史上最具顛覆性的力量，預言未來人類將不再需要工作。如今似乎AI已經足以端出電影產品，不必看演員與編劇的臉色。

一位X用戶分享了他製作的一部AI生成迷你劇。這部16秒的影片描述了1隻猴子在神祕洞穴內繪製藍圖並打造球型太空飛船的過程。猴子的生動表情讓不少網友大為讚嘆，還吸引了馬斯克前來留言。馬斯克聲稱，「AI電影明年就會出現」。

AI movies next year — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2023

其實美國演員與編劇2大工會先前的罷工，主要訴求除了爭取更好的薪酬與分紅，還希望清楚界定AI在影視業的角色，以確保他們的工作不會被AI取代。

不過馬斯克似乎對好萊塢的缺乏創意早已感到不滿。在一名X用戶列出一長串明年將上映的續集電影時，馬斯克就留言回應表示，「如果這種情況持續下去，他們甚至不會為第一部操心，他們只會從續集開始」。