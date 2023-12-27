美國空軍一線戰機B-2匿蹤轟炸機，多年擔任玫瑰花車遊行的衝場表演，因故停飛一年後，2024年將重返這場新年盛會，軍方表示，衝場是向人民表達謝意的一種方式。

B-2匿蹤轟炸機外型奇特，有如巨大三角形，具有在雷達上隱形的匿蹤特性，服役30年來是美軍一線的戰略轟炸機，也是世界上最先進的飛機之一，駐點在密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。

B-2匿蹤轟炸機從2005年開始，為每年新年元旦的玫瑰花車遊行（Rose Parade）及玫瑰盃美式足球賽（Rose Bowl）執行衝場任務。

玫瑰花車遊行及美式足球賽每年為洛杉磯近郊的巴沙迪納（Pasedena）帶來數十萬觀光客。過去中華航空多年參與花車遊行，北一女樂儀旗隊2023年元旦參與遊行。

B-2轟炸機年年為這場大洛杉磯地區的元旦盛會衝場，幾乎成為傳統，但2023年沒有出現其身影。

原因是去年12月，一架B-2轟炸機訓練時遇到狀況，迫降之後受損，因此停飛進行安全檢查，改由南達科他州艾爾斯沃斯空軍基地（Ellsworth Air Force Base）起飛的B-1B戰略轟炸機執行衝場。

關於2024年元旦B-2轟炸機重返新年盛會，懷特曼空軍基地509轟炸聯隊上校指揮官巴特勒（Keith J. Butler）透過新聞稿宣布這個消息。

巴特勒說：「我們很榮幸帶著B-2轟炸機回來，展現懷特曼團隊對美國人民的承諾，我們的職責是，無論何時何地，執行核子作戰和全球打擊任務。如果沒有得到我們所服務的人民支持，這是不可能實現的，這是我們表達謝意的方式。」