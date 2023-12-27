長榮空廚與全家便利商店雙強聯手搶攻鮮食市場，雙方合資成立長家國際食品公司於今（27）日正式揭牌營運，首要任務是替全家便利商店生產全台4,200家通路所需要的義大利麵，雙方團隊共同努力下，喊出明（2024）年每日產能可達10萬份，未來更可上看20萬份，產值相當可觀。

長家的資本額3億元，長榮空廚持股55％，全家便利商店持股45％。長榮航空持有長榮空廚49.8％，長家為長榮航空的孫公司。

長家今（27）日揭牌儀式由董事長柯金成、總經理黃國龍，邀請長榮航空董事長林寶水及全家便利商店董事長葉榮廷共同主持。

林寶水表示，長榮空廚與全家便利商店強強聯手，成立長家，其首要任務是為全家便利商店生產全台通路所需要的義大利麵，未來能成為全家的義大利麵的生產基地。

長家從日本引進全台第一條自動化義大利麵產線，從源頭煮麵，一直到後端的塗抹封裝都是一氣呵成，借助自動化設備優化生產效能，相信未來成果可期。

柯金成也是長榮空廚董事長，他表示，長榮空廚從機上餐點業務開發及生產服務起家，積極展開多角化經營，營運中心在2018年5月移轉至坐落於桃園機場的全新建造的新廠。

長榮空廚積極尋求異業通路商合作，與全家便利商店雙方一拍即合，共同合資成立長家，以長榮空廚陣容堅強的研發團隊為後盾，對應全家便利商店全台超過4,200家店舖的強勢需求，共享經營成果。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，鮮食為便利商店產業差異化的吸客關鍵，近三年全家泛鮮食皆保持至少一成以上的高速成長，今年占總營收比例更突破三成大關，顯示民眾便利餐食的剛性需求強勁，次雙方合作將擴大全家鮮食產業鏈的布局，推升獨特性與競爭力。

長家總經理黃國龍指出，鮮食商品帶來便利性，成為消費者餐食選擇的主流，為了要脫穎而出，勢必需要結合設備的優勢及完善的管理規劃，在雙方團隊共同努力下，預估明（2024）年長家國際食品每日產能可達10萬份，未來更可上看20萬份，產值相當可觀。

長家看好台灣義大利麵市場每年成長20％的幅度，揭牌後首要營運亮點即是斥資數千萬從日本引進全台第一套自動化義大利麵產線，以專業自動化的生產模式，成為全家義大利麵品牌「Uno Pasta」生產基地，提供消費者最安心、便利的美味餐點。

此次引進全台第一座自動化義大利麵產線，結合前端調理和後端包裝兩條生產線，透過自動化設備從煮麵到組裝製程一氣呵成，整體產線長達60公尺，其中連續式自動煮麵機共有12個煮麵槽及3個冷水槽，搭配全台灣第一台分麵機（玉取機）及自動包材落盒機，可節省生產線置放包材、煮麵、分麵約30％的人力。

除前端調理優化外，搭配包裝線上之自動抹醬機，每小時單一產線最大量可生產2,000份義大利麵，相較於傳統生產線產能提升將近70％，透過自動分線機串接兩條生產線每小時的整體產量可達4,000份以上。

藉助自動化生產模式，不但可降低人力搬運及重複性作業的機會，也可有效提升員工的作業安全並降低生產過程中發生錯誤的機會，讓準確率大幅提升，且每盒商品在出貨前都會再經過重量、金屬異物及標籤檢查，確保提供高品質且一致性的產品。

長家初期的鮮食產品將主打不同麵體及多樣化口味的義大利麵，將同時在超過4,200家的全家便利商店鋪貨，以優勢的服務通路帶動鮮食產品新風潮。

長家下一階段將開發個人調理包及料理半成品系列等產品，分進合擊再次搶攻國內鮮食市場，為雙方開創嶄新的合作營運模式，也提供喜歡鮮食產品的消費者更多的選擇。