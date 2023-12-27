人民幣兌美元在岸價27日維持小幅震盪，官價下午4點半收報7.1437元，較上日收盤價7.1445元小漲8個基點，單日升幅0.1％。但從成交量來看，由於時近年底，27日成交量放大到320.21億美元，遠高於上周約200多億美元的水準。

截至16點43分，人民幣兌美元離岸價報7.1479元，跌66個基本點，跌幅0.09％。

人民幣兌美元中間價27日報7.1002元，較上日報價7.0965元下跌37個基點，跌幅0.05％。

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