速食炸雞連鎖龍頭肯德基桃園新屋店27日開幕，這是經營台灣「肯德基」和「必勝客」的怡和餐飲集團在桃園市開出的第60家門店，也是在台灣第500家直營分店，進一步鞏固全台規模最大、門市最多的西式速食餐飲集團。
怡和餐飲集團為怡和集團成員及亞洲領先的餐飲集團之一，業務遍佈香港、澳門、台灣、緬甸、及越南。自1990年進軍台灣，雙品牌「肯德基」和「必勝客」近年積極迅速拓展，今年雙品牌新增30多家分店，怡和餐飲集團在台灣現僱有11,300多名員工，增添超過700個就業機會。
怡和餐飲集團雙品牌致力推動數位創新，數位營收佔比高達近七成。雙品牌會員專享優惠PK雙饗卡APP，會員數突破500萬、銷售佔比近七成，在台灣速食餐飲集團中名列前茅。
怡和餐飲集團執行長李龍基表示，怡和餐飲集團在台經營「肯德基』和『必勝客』雙品牌，業務持續穩健增長，集團取得如此成就，關鍵在於持續創新創高，全賴員工齊心協力，不斷追求卓越，締造增長。展望未來，集團將繼續引領產業新趨。
台灣肯德基總經理謝宜芳表示，肯德基桃園新屋餐廳今天開幕，見證集團第500間分店啟航的重要時刻，並成為集團在桃園市第60間分店。謝宜芳說，肯德基一直秉持『以客為本』的精神，為消費者持續帶來數位創新服務，提升顧客體驗，在疫情期間率先推出業界首創『零接觸外送』、翻轉速食業營運模式的的『數位未來店』、數位一條龍資源整合的『外送共享中心』與『專業外送25分鐘美味到』的服務承諾等，以數位創新見稱，傲視同儕。
台灣肯德基值得稱道的包括今年初開設了首間「數位未來店」，率先串聯前台點餐到後台備餐、庫存管理、及外送系統，引入AI 智能銷售預測系統全面智能優化，大幅提升整體廚房管理和餐廳營運效率，並整合速食業首創的零接觸「智能快取櫃」，搭配多元點餐方式與支付管道，一條龍式數位升級，為業界樹立全新典範，大幅優化顧客體驗。
台灣必勝客總經理梁家俊表示，必勝客恆春店也在台灣最南端拉開帷幕，必勝客在台灣的門市服務覆蓋率達九成以上。而必勝客洞悉台灣消費市場需求，早於1991年首創必勝客外帶外送店，將餐點快速送到府上，以滿足消費者在家中即可享用現烤比薩的需求。必勝客透過社群聆聽了解消費者喜好、持續研發，推出限量且創造話題的創新口味比薩，配合策略性數位行銷，不但在網路上創造高度討論，也成為網路及會員訂單增長的至勝之道。
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