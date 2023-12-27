中國手機企業vivo印度公司日前又有3名高階主管被捕，美國之音中文網今天報導，3人昨天在新德里地區法院出庭受審，印度當局指控vivo員工涉嫌參與洗錢。

陸媒第一財經稍早前披露，印度執法局23日以「反洗錢調查」為由拘捕多名vivo印度公司高層主管，包括vivo印度公司臨時執行長（CEO）和財務長（CFO）。

美國之音報導，3名被告被帶到法庭後，控辯雙方律師在法官面前進行了長達3小時的激烈辯論；當天印度全國都在放假，法庭大樓原本應該沒什麼人，但本案吸引了眾多旁觀者，法官不得不命令除了被告和雙方律師以外的所有人都離開法庭。

中國駐印大使館派出一名外交官為被捕的中國公民提供援助。

在檢方的要求以及雙方法律團隊反覆爭論後，法官最後決定將羈押期延長兩天。

對於本案，中國外交部近日指「中國政府堅定支持中國企業維護自身合法權益」，敦促印方充分認識中印經貿合作互利共贏的本質，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境。

美國之音說，印度執法局這次逮捕3名vivo員工前，vivo遇到的問題早已浮出水面。今年10月，印度執法局就已拘留4名與此案有關人員，包括印度企業Lava International移動公司總經理、一名中國籍人士和兩名註冊會計師。

此外，去年7月，vivo在印度的辦公室及其相關人員遭突擊搜查，原因是涉及中國公民和多家印度公司的重大洗錢案。印度執法局聲稱vivo印度公司非法轉移了80億美元到中國，以避免在印度繳稅；vivo印度公司則說公司「堅定遵守其道德原則，並致力於遵紀守法」。

美國之音引述觀察人士指出，vivo在印度遇到的麻煩只是印度政府加強對中國實體進行審查的一部分。2020年兩國發生邊境衝突後，印度加大了對中國企業和投資的審查。

檢方這次針對vivo的起訴書指出，「在調查期間檢索到的電子郵件通信清楚地表明，vivo印度公司的整個設置是由vivo中國總部協調和指導的，目的就是欺騙印度政府當局，規避各種法律法規以使自己獲得不正當的利益」。