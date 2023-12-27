國產署配合國家重大政策，釋出國有土地引進碳匯（權）、綠能等產業，其中就指定產業媒合中央主管機關改良利用，媒合國立中興大學於宜蘭縣三星鄉、台東縣池上鄉釋出93.64公頃土地供新植造林，預計明年初辦理公開招商。綠能產業方面，持續釋出國有土地供設置太陽光電設施，以委託經營、標租方式提供設置太陽光電設施、簽約六案，面積17.36公頃，另配合地熱能產業發展，已完成新北市金山區地熱發電廠商轉營運。

此外，針對長期照護產業，國產署表示，台南市北區、南區、雲林縣虎尾鎮都正在辦理招商作業，台東縣卑南鄉則辦理評選廠商作業，也是首度執行。

國產署表示，配合中央政府推動的國家政策，以設定地上權、改良利用、委託經營等多元方式，釋出國有土地供民間投資開發，積極活化國家資產，創造永續財源，112年度收益逾新台幣77億餘元。

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