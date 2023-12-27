國產署配合國家重大政策，釋出國有土地引進碳匯（權）、綠能等產業，其中就指定產業媒合中央主管機關改良利用，媒合國立中興大學於宜蘭縣三星鄉、台東縣池上鄉釋出93.64公頃土地供新植造林，預計明年初辦理公開招商。綠能產業方面，持續釋出國有土地供設置太陽光電設施，以委託經營、標租方式提供設置太陽光電設施、簽約六案，面積17.36公頃，另配合地熱能產業發展，已完成新北市金山區地熱發電廠商轉營運。
此外，針對長期照護產業，國產署表示，台南市北區、南區、雲林縣虎尾鎮都正在辦理招商作業，台東縣卑南鄉則辦理評選廠商作業，也是首度執行。
國產署表示，配合中央政府推動的國家政策，以設定地上權、改良利用、委託經營等多元方式，釋出國有土地供民間投資開發，積極活化國家資產，創造永續財源，112年度收益逾新台幣77億餘元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：