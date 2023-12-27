港股三大指數27日開高走高，截至收盤，恒生指數漲1.74％，報16,624.84點。恒生科技指數漲2.58％，報3,639.76點。國企指數漲2.09％，報5,603.7點。

盤面上，核心科技股齊漲，小米、騰訊漲超4％，阿里巴巴、美團漲超2％，京東、快手、百度跟漲。遊戲股強勢反彈，禪遊科技漲超26％，網易漲近12％。汽車股集體上漲，蔚來漲超12％，理想汽車漲近7％。

石油股漲幅居前，中石油、中海油漲超3％；通訊板塊漲幅明顯，中國電信、中國聯通漲超3％；黃金、生物技術、煤炭等板塊亦表現活躍。

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