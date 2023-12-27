第14屆社團法人台中市建築經營協會今(27)日舉辦交接典禮，新任理事長、漢宇建設總經理葉昱徵，從第13屆理事長、維夫拉克董事長連智民手中接棒。

面對全球節能減碳與ESG永續環保的浪潮，葉昱徵認為，建築業界更需正面、積極回應，促使創新與永續的實踐成為主流，明年協會將持續推動各項會務，期待與會員一同成長、壯大，為整體建築產業的提升盡一份心力。

葉昱徵提到，新年度協會主題為「趨勢建經，永續創新」，不僅聚焦世界趨勢、永續主題外，也關注經營企業所需要的創新，相對來說，一旦企業朝向永續目標邁進、創新經營，「迎接趨勢，更能創造出屬於自己的趨勢！」

今年交接典禮在頂粵吉品餐廳舉行，會員無不精心打扮出席，場面熱鬧非凡，在協會細心安排下，回顧過往一年的活動紀錄、點點滴滴都讓會員直呼感動，尤其是會內最具指名度的「大師講座」，一整年下來以「品牌建築、品牌台灣」為主題，邀請諸多專家、名人，讓會員在忙碌工作中，每月定期運用講座學習充電，收穫滿滿。

葉昱徵説，台中市建築經營協會邁入第14年，建經協會的會員及協會之友已經超過300人，每一次活動的呈現，背後都是由團隊無數次的會議檢討及專注用心的成果，在參與者的用心付出下，已經超越社團型態，反而更像一群志同道合的夥伴，共同成長、學習。

他表示，新年度大師講座名單陸續安排中，除永續主題外，也會關注建築美學、名人企業經營與品牌分享，力邀國內外重量級且具高知名度的講師，目前已確定邀約天下雜誌共同執行長葉雲、名廚江振誠、知名室內設計師唐忠漢、MVRDV建築師事務所合夥人及策略長可尼克（Jan Knikker）、台灣電通企業永續發展合夥人王馥蓓、林友寒建築師等，陣容堅強。

展望新年度會務發展，葉昱徵説，受疫情影響停辦的CEO領袖營，也將恢復，形式保證創新，會讓參與者大開眼界，目前正在積極籌備中；此外，海外參訪預計前往荷蘭、日本等地，都將會是深度的建築美學之旅。