為了降低統一發票被冒領的機會，財政部明年起兩項規定，未來民眾要到超商領獎，也要比照金融機構身分驗證，避免民眾偽造發票以及身分證。

以及如果透過APP盜領發票，例如掃他人中獎發票QR-code，冒領發票就可能會鎖一年不能領獎。

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