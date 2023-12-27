國家發展委員會27日發布11月份景氣概況，11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月大幅增加4分，為2022年9月以來的最高，且11月景氣燈號自上月的藍燈，跨大步轉回黃藍燈。

國發會表示，此次分數上揚、燈號轉換，主因是11月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡所致；另領先指標跌幅縮小，同時指標維持上升，顯示國內景氣持續好轉。

國發會經濟發展處長吳明蕙分析，11月景氣對策信號綜合判斷分數一口氣增加4分，9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由藍燈轉呈綠燈，分數各增加2分，都是很重要帶動景氣的關鍵；其餘7項燈號不變。

國發會指出，其中的領先指標部份，不含趨勢指數為98.31，較上月下降0.32％，7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、股價指數，具有拉動景氣的作用。

吳明蕙指出，目前景氣實際還不能說「大幅好轉」，因為S＆P等國際機構估測明（2024）年經濟成長緩和，而IMF等機構預測全球貿易量成長回升，因此目前估測是「緩步復甦」的情況，外在事件難以預測，例如近期的紅海危機，造成廠商成本上揚，貨運不順，至少國內的內需經濟尚可以掌握。