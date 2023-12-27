世基生醫（7595）27日宣布，策略性投資Pilatus Biosciences Inc.並與該公司簽署合作備忘錄，雙方將在轉譯醫學研究建立策略夥伴關係，鎖定生物標記、腫瘤細胞體外培養平台等領域展開合作，挾雙方各自優勢進軍全球龐大的腫瘤免疫治療市場。世基董事長詹富蕙表示，此合作將有助提升台灣生醫產業的競爭力。

瑞士新創公司Pilatus Biosciences是由二位台籍共同創辦人何秉智、林雲漢在2022年創立，專注於首創（First-in-class）靶向代謝檢查點抗體藥物的開發，該公司的首個抗體新藥PLT012，透過阻斷脂肪酸攝取，重新編程腫瘤微環境中免疫細胞代謝途徑，進而增強免疫細胞介導的腫瘤毒殺效應，對抗癌症。 PLT012已在肝癌與大腸癌動物模型，得到驗證，目前該公司正尋求新一輪募資計畫，以推動PLT012美國臨床一期研究準備。

世基藥物基因體轉譯研發中心目前的研發方向之一即以粒線體多體學為平台，專注開發疾病代謝發展過程中的生物標記，藉由與台大醫院和中國醫藥學院進行的產學合作，加強生物醫學領域的研究和應用，並且深入了解臨床需求，確保研發的技術能夠更貼近實際應用。

詹富蕙表示，預計2024年與Pilatus Biosciences在台灣共同建立高規格實驗室，並將啟動教育培訓與學術交流，促進不同領域的跨界合作等，共同推動生物醫學科技的發展，加速創新產品開發與落地應用，並藉此增加於國際嶄露頭角與商務拓展的機會。

腫瘤免疫治療是近年全球生醫領域最熱門的研發方向之一，相關授權案動輒成為國際焦點，以近三年國際經驗觀察，在臨床前階段的授權金額最高可達數億美元，而進入臨床試驗階段的授權金額最高甚至達到數十億美元。

此外，根據市調機構MarketResearch.biz 的報告顯示，全球腫瘤免疫治療市場規模將從2022年的279億美元，至2032年將擴增至1,789億美元，年複合成長率高達21％，展現龐大的市場商機。