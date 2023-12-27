高雄萬豪酒店在聖誕節前夕舉辦愛心義賣活動，義賣所得的15萬元捐助予兒童福利聯盟，27日在酒店大廳舉辦捐贈儀式，場面溫馨。
萬豪國際關注兒童福利相關議題，高雄萬豪酒店積極響應集團方針，落實企業社會責任，自1日起至25日止，於酒店1樓M烘焙坊銷售聖誕限定產品，營收所得的10％捐贈予兒福聯盟。兒福聯盟長期以來致力於推動兒童福利工作，深度關注並協助兒童與青少年福利、弱勢家庭服務、失依兒童以及單親家庭，每年服務全台超過5,000位弱勢孩童。
M烘焙坊於義賣期間推出多款聖誕麵包及蛋糕供消費者選購，受到大家的熱情響應，甚至有民眾單筆購買百份潘娜多尼麵包分送親友，以行動支持公益。本次愛心活動捐款總金額達15萬元，27日在高雄萬豪酒店大廳舉行致贈儀式，並邀請高雄兒福聯盟陳秀華副組長出席受贈。高雄萬豪酒店總經理Tony Wong表示，社會上存在許多容易被忽視的弱勢族群，高雄萬豪酒店此次拋磚引玉，透過義賣善舉給予孩子們關懷與協助，盼望為社會帶來正向的影響力。為表彰酒店對弱勢兒童的關懷與貢獻，高雄兒福聯盟也回贈感謝狀，現場逾百名酒店同仁一同見證感人時刻，為孩子們獻上溫馨美好的來年祝福。
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