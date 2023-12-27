【時報記者張漢綺台北報導】生醫及光電AI產品開始貢獻營收，為英濟公司(3294)明年營運增添動能，英濟表示，雖然明年零組件本業持平，但生醫及光電AI可望持續成長，預期明年營運有望比今年好。
英濟今天舉辦法人說明會，英濟近幾年積極轉型，其中生醫事業部分，近年醫療設備往精密、多功化發展，愈趨需要軟韌體、光機電、IoT等複雜系統的整合能力，公司強化系統整合實力，協助客戶系統整合開發多樣高階醫療設備，如「靜脈定位儀」獲德國紅點、台灣金點設計獎等國際級獎項；「行動手術室」為美國醫師團隊概念發想，由英濟協助設計並產出實際產品，實際投入戰區人道救援，今年前11月合併營收已破億元關卡，並超越去年全年總計。
在光電方面，英濟表示，光電技術除了顯示功能外，亦可用於空間相關感測應用，英濟的光機微型化技術目前獲得新型態AI穿戴式行動裝置客戶採用，內置於真的能夠解放雙手、並結合AI即時資料庫的智慧行動裝置並已小批量試產；並協助另一客戶開發的大型AI會議協作系統則能夠感測會議現場狀況，串接智慧模組提升會議效率、進行議事管理、跨語言溝通與會議記錄報表自動生成等，相關技術今年度已有實體產品進入量產交貨，2023年1到11月相關產品累計營收大幅成長達億元規模，同期成長幅度已超過300%，2024年除了配合客戶市場開發狀況進行量產交貨，亦將同步優化光機設計與成本管控，並提供客戶客製化解決方案。
英濟表示，2023年雖然全球疫情放緩，但受到通膨與利率影響抑制終端市場需求，今年整體獲利表現不如預期，今年前3季歸屬母公司業主累計淨損1.52億元，每股淨損1.17元，累計前11月合併營收37.7億元，年減15.2%，但集團內部零組件本業全力進行成本調控以及業務開發，目前陸續有新客戶與機種洽談；新事業則以客製化、精密化技術持續提升獲利能力，集團內各創新事業營收佔比逐步提升，生醫材、光電產品與設計開發等創新產品組合佔營收比重已由2022年不到3%提升到近7%，且目前已有指標性客戶小批量產中，自下半年起營收逐月大幅成長，目前亦維持成長力道並持續為集團注入新的發展動能。
目前英濟零組件製造本業積極發展工廠智能化，上海廠區配合政府發展政策搬遷與升級規劃中，英濟表示，智慧自動化模具產線升級計畫持續進行，廠內自製產能大幅提升，並達成一人監控多機且大幅自動化的智慧製造模式；重要生產基地上海廠區除了入選當地自動化示範單位外，目前配合當地政策規劃搬遷，並同步進行廠區自動化、製程潔淨環保化、空間精實與研發投資等長期規劃。整體搬遷與升級規劃預計於三年間陸續進行。
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