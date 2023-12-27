【時報記者莊丙農台北報導】台北國際電玩展（TGS）將於2024年1月25日至28日、農曆新年前登場，主辦單位今日搶先揭露第一波參展陣容，包括睽違四年再度回歸的萬代南夢宮娛樂、代理多款Riot Games旗下電競遊戲的台灣大哥大、知名遊戲代理商傑仕登則將展出包括CAPCOM的《Dragon's Dogma 2》在內等多款新作試玩。還有雲豹娛樂發行的《伊蘇X-北境歷險-》、《勝利女神：妮姬》、《絕區零》、《鳴潮》、《Abyss深淵》、韓國知名遊戲大廠WEMADE、人氣出版社集英社的遊戲部門SHUEISHA GAMES等，皆是首度加入TGS展出行列。

即將邁入11周年的《神魔之塔》、《賽馬娘Pretty Derby》、《仙境傳說》系列的格雷維蒂互動、光榮特庫摩、大宇資(6111)、《碧藍航線》、日本知名廠牌Aniplex還有遊戲發行商Game Source Entertainment等，也一同參與。

TGS除服務玩家外，也將於1月25日至26日同期舉辦B2B商務區及亞太遊戲高峰會，其中亞太遊戲高峰會的2024年度大會將邀請萬代南夢宮娛樂《鐵拳》系列總監原田勝弘與製作人Michael Murray，SQUARE ENIX《FINAL FANTASY VII REBIRTH》戰鬥總監遠藤皓貴，還有SHUEISHA GAMES執行役員開發製作部長兼製作人山本正美、Ubisoft Montpellier《波斯王子：失落王冠》資深製作人Abdelhak Elguess等解析遊戲產業的各個面向。

論壇將分別舉辦兩大主題專場，首日與國發會亞矽計畫執行中心合作「元宇宙產業發展前瞻論壇」，將探討「元宇宙下一步：Web3.0的核心與AI增值」，次日則是與阿里雲智能國際及蓋亞資訊合作專場，探討「從遊戲開發到玩家體驗，新興技術引領的變革」。

作為全球首場遊戲產業媒合，TGS商務區本次也吸引來自17個國家地區逾百家，類型橫跨獨立遊戲、遊戲開發、遊戲發行、金流、在地化服務、行銷推廣、美術或動畫設計、音效製作、區塊鏈等遊戲產業相關業者參與，其中上市上櫃業者如智冠(5478)及旗下網龍(3083)，還有大宇資訊(6111)等，另有以支付為核心的全方位遊戲服務商Xsolla、以色列行動數據分析商AppsFlyer、AI技術導入的數位廣告商Moloco、全球最快網路服務商之一的美國Cloudflare、來自日本的雲遊戲領導者UbitusK.K.、新加坡指標遊戲發行商Soft Source等大型海外廠商。