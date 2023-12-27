【時報-台北電】康普(4739)公告董事會調整分割硫酸鈷事業部門之營業資產及負債事宜。

被分割公司為康普材料科技股份有限公司(下稱「康普公司」)，受讓分割之既存公司為子公司天弘化學股份有限公司(下稱「天弘公司」)。

天弘公司為康普持股63.99%之合併子公司，選定天弘為受讓分割部門，主係有助於落實專業分工，提升營運績效及集團競爭力，而因分割而取得之天弘公司股權價值與康普分割之營業價值相等，故本分割案對康普股東權益無重大影響。

上述調整案將可落實專業分工、提升整體營運績效及提高競爭力。本分割案受讓公司將以發行新股方式為對價取得分割相關營業資產與負債。預計分割基準日為112年12月31日。

本次分割，係以天弘公司發行新股為對價，未來康普將透過長期投資由康普認列投資收益，故對公司每股淨值及每股盈餘有正面助益。

本分割案，康普擬分割讓與之營業價值預計為新台幣1億3200萬元，按每股新台幣32元換取天弘公司新發行之普通股1股，每股票面金額新台幣10元，康普共換取天弘公司普通股412萬5000股。

康普並代重要子公司天弘公司公告董事會調整分割硫酸鈷事業部門之營業資產及負債事宜。（編輯：沈培華）