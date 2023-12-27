聚酯長纖、布料、成衣已陸續在第四季起出現新訂單規模成長，加上回收聚酯R-PET產能增加，遠東新指出，明年上半年營運就可逐步恢復成長。
在訂單回溫、出貨增下，遠東新9、10、11月合併營收都已出現年成長。
遠東新指出，下半年是紡織用聚酯需求旺季，化纖事業訂單有增加，但在下游客戶庫存仍在下，回升力道較軟，預期整體紡織事業部營運預估需至明年上半年方有較明顯的起色。
受戰爭、地緣政治衝擊，加上中國大陸供給增，據了解，遠東新的石化事業中的PTA長期供過於求，營運仍承壓。
不過，在遠東新持續擴大環保回收聚酯R-PET產能，法人看好遠東新2024年的營運前景。
目前遠東新在越南、美國、菲律賓、日本等地持續擴充R-PET（再生酯粒）產能，其中菲律賓在今年已投產，日本、美國從下半年到明年也會陸續上線。
遠東新目前生產事業中的環保回收聚酯長纖、海洋回收聚酯的產能都居全球第一；回收酯粒的產能規模也是全球第二。
遠東新預估，未來3-5年，再生酯粒（R-Pet）產能年擴增幅度都會達雙位數。
一般來說，國內紡纖廠都把農曆春節、長假之後做為每年產業景氣的觀察點。紡纖業者認為，在全球服飾消費市場回溫下，預期2024年第二季會是國內整個紡纖產業營運成長的開始。
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