邦睿（6955）聚焦創新醫材及AI診斷技術，27日以「男性不孕症整體解決方案」，獲頒「國家新創獎-企業新創獎」，這是該公司繼5月抱走台灣專利界最高榮譽獎項「國家發明創作獎」銀牌、9月贏得「台北生技獎-國際躍進獎」金獎後，第三項大獎，突顯研發實力已受矚目。

已度過連續虧損階段邦睿，去年轉虧為盈後，今年上半年EPS為0.35元，累積到11月合併營收1.38億，已超越去年全年度營收，較去年同期大幅成長約53％，12月營收有望再寫新高，對EPS貢獻將大幅增長。

邦睿表示，此次獲獎產品「男性不孕症整體解決方案」滿足了男性生殖醫檢領域的需求，從搭載AI人工智慧演算的「精子品質分析檢測儀」能簡單快速準確產出精子常規檢測數據；進階的「精子DNA碎片檢測試劑組」可正確判讀男性生育指標；到「精子優選器」操作簡便提高優質精子回收率，全系列產品為男性生殖帶來福音，顯著提升人工輔助生育的檢驗效率及成功率。

創立於2016年的邦睿，是華人最大生技創投維梧資本（Vivo Capi tal）投資台灣的第一家新創公司，該公司已成功打造出男性生殖領域的國際品牌，以「LensHooke」行銷全球超過52個國家，仰賴著全系列產品的設計概念講求步驟簡單、使用便利、結果標準化，為醫檢領域使用者帶來良好的全新使用感受的優勢之下，再搭配不同國家因地制宜的行銷策略，將有助推升明年的業績成長。