【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在聖誕連假過後，歐洲股市周三早盤穩定維持高走；稍早公布的強勁中國企業資料，激勵了礦業股；而且華爾街隔夜出現上漲，主要是因為對聯準會在明年三月降息的樂觀情緒，依舊持續存在，推升了科技股表現。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤升1.4點或0.41%，為479點。華爾街主要指數在周二皆漲逾0.4%。

礦業股(基礎資源股)上漲0.6%，為漲幅最大的板塊之一；稍早公布的數據顯示，金屬消費大國中國上個月製造業活動出現起色，推動多數基本金屬和鐵礦石價格的上揚。而能源股也受到激勵，上漲0.6%。

歐洲主要晶片公司所在的科技股上漲0.7%，一致於美國華爾街同行的漲勢。

電信股和保險股分別下跌約0.4%，抑制了基準指數的上漲。

由於許多交易員延長了假期，預計在2023年剩下的幾天，股市交易量都會偏向清淡。

拜耳(Bayer)上漲2.4%，暫報33.5歐元；該德國化工和農藥製造商說，公司在一名加州男子提起的訴訟案中獲勝，該男子聲稱，自己因為接觸拜耳的Roundup除草劑而罹患癌症。該案也為Roundup除草劑眾多訴訟案之一。