財政部表示，明年1月1日起，遺產稅申報實施三大精進措施，包括適用試算服務及跨局臨櫃申報案件的遺產總額上限由3,000萬元提高為3,500萬元。預期未來99％以上遺產稅案件都可適用查詢服務，且符合試算申報服務的比重可自目前的6成5逐步提升至7成。

財政部自2021年9月1日起提供存款、上市櫃及興櫃有價證券、基金及保險等金融遺產資料查復服務，並跨域整合不動產、汽車及金融遺產等資料；且自2022年1月1日起提供試算服務，民眾確認試算內容無誤並回復，即完成遺產稅申報。

財政部表示，明年起實施三大精進措施，一是擴大查詢服務的查詢範圍及查詢對象：新增期貨業商業同業公會及所屬會員機構為受理查詢機構，將期貨客戶保證金專戶的存款、期貨商受託從事國外期貨交易的開戶及部位餘額等資料納入查詢範圍；並將查詢對象由被繼承人屬經常居住境內的國民擴及經常居住境外國民。

二是提高試算服務的遺產總額上限金額及新增遺產種類：適用試算服務案件的遺產總額上限金額提高為3,500萬元，並就遺產種類新增已終止上市櫃買賣的有價證券，且公司登記已註銷、廢止（撤銷）或破產，其資產淨值為零或負值者。

三是提高跨局臨櫃申報服務案件金額：為利民眾就近洽任一國稅局臨櫃辦理遺產稅申報，不受被繼承人戶籍地限制，將國稅局受理民眾跨局臨櫃申辦遺產稅案件的遺產總額上限金額，由3,000萬元提高為3,500萬元。

截至2023年11月底，財政部已提供民眾金融遺產資料達439餘萬筆，受理試算服務申請案件達18.1萬件，符合條件者達11.8萬件，占65％。