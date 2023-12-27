大陸資通訊設備大廠華為與賽力斯合作的AITO問界汽車M9，26日才剛舉行發表會，並稱預訂量已達5.4萬輛。陸媒27日報導，市場對問界汽車的熱烈反映，讓華為對明年銷量充滿信心，傳出明年目標銷量為60萬輛，並已通知上游供應商備料。

華為26日舉行「問界M9及華為冬季全場景發布會」，華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東形容，「問界M9」是人民幣（下同）1,000萬以下最好的SUV。問界M9定位為豪華D級SUV，設有純電和增程兩個動力版本，售價區間為46.98萬至56.98萬元，純電版續航最多630公里，增程版最大續航1,402公里，將於2月26日起交付。余承東又指，M9預訂量已突破5.4萬輛。

界面新聞報導，隨著問界銷量高漲，華為加速了汽車業務盈利目標的實現。據悉，華為車BU有望在明年實現盈虧平衡。此前華為計畫在2025年實現盈利，且估算的盈利門檻是銷量突破100萬輛。

目前問界在售車型有M5、改款M7以及最新上市的M9。財聯社引述消息人士稱，問界將在明年上半年推出新M5，定位於M7和M9之間的全新車型問界M8也將在明年下半年發佈。屆時，問界將同步銷售四款車型。

以60萬輛銷量目標計算，問界月均銷量需要達到為5萬輛，平均每款車型月銷量為1.25萬輛。11月份問界銷量為2.1萬輛，還需要提升接近3萬輛。