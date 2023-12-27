大陸資通訊設備大廠華為與賽力斯合作的AITO問界汽車M9，26日才剛舉行發表會，並稱預訂量已達5.4萬輛。陸媒27日報導，市場對問界汽車的熱烈反映，讓華為對明年銷量充滿信心，傳出明年目標銷量為60萬輛，並已通知上游供應商備料。
華為26日舉行「問界M9及華為冬季全場景發布會」，華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東形容，「問界M9」是人民幣（下同）1,000萬以下最好的SUV。問界M9定位為豪華D級SUV，設有純電和增程兩個動力版本，售價區間為46.98萬至56.98萬元，純電版續航最多630公里，增程版最大續航1,402公里，將於2月26日起交付。余承東又指，M9預訂量已突破5.4萬輛。
界面新聞報導，隨著問界銷量高漲，華為加速了汽車業務盈利目標的實現。據悉，華為車BU有望在明年實現盈虧平衡。此前華為計畫在2025年實現盈利，且估算的盈利門檻是銷量突破100萬輛。
目前問界在售車型有M5、改款M7以及最新上市的M9。財聯社引述消息人士稱，問界將在明年上半年推出新M5，定位於M7和M9之間的全新車型問界M8也將在明年下半年發佈。屆時，問界將同步銷售四款車型。
以60萬輛銷量目標計算，問界月均銷量需要達到為5萬輛，平均每款車型月銷量為1.25萬輛。11月份問界銷量為2.1萬輛，還需要提升接近3萬輛。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：