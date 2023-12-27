裕隆自有品牌納智捷（LUXGEN）純電休旅n7會員預購展開後，累計逾1萬張訂單，28日車展將於現場展開實車預售，展期預賞排程已全部爆滿，趕在明日車展前，27日也正式公布n7完整規配表及全新售價，針對希望實際賞車再下訂的會員，也拍板正式車價自109.9萬元至134.9萬元。

除拍板正式車價，納智捷也對2023年預購會員加碼提供亮點版專屬2萬元回饋金，（純粹版車主可於配車前隨時於線上改選亮點版，同享此優惠）。

此次拍板正式車價，納智捷說明，為提供消費者更精緻的服務體驗，品牌未來新能源車系將採會員限定的銷售與服務模式，初期除最優先服務超過1萬位已預購會員外，也將再陸續開放2.5萬純電會員中尚未參與首波預購之消費者來店體驗與購車。

納智捷說，一般大眾則須待明年第二季以後，才有機會透過參與新的會員專案始能獲得購車資格，建議目前有意入主純電未來的消費者可以先至官網註冊成為LuxClub會員，第一時間掌握會員專屬訊息。

除車展將展出實車，納智捷表示，全新LUXGEN體驗中心今天也搶先公開，包括台北、台中、台南等，將在2024年1月6日起開幕，桃園、高雄也將在第一季陸續啟用。除是未來新世代純電產品的展示空間，也是LuxClub會員專屬社交場域。