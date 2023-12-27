永立榮（6973）雙喜臨門！不僅將於明年1月起，轉板興櫃，27日也獲頒生策會國家新創獎新創事業獎。董事長簡奉任表示，旗下已有兩項新藥研發中，進度最快的是治療勃起功能障礙的幹細胞新藥UA002，預計農曆年前啟動一期臨床收案。
該新藥將在輔大與北醫展開一期臨床試驗收案，預計收案9～15 人，後續則會在美國展開二期，目標2026年完成後，即啟動授權。
另外，治療中重度乾眼症的外泌體UB003，目前則處於臨床前的研 發階段，預計最快2025年可以取得人體臨床試驗申請（IND）。UB00 3為生物藥眼藥水，初期研究數據來看，該新藥可望達到改善眼球表 面環境、抗發炎、可修復眼球角膜。
永立榮核心技術為羊水幹細胞分離與培養技術，藉以發展出系列新藥與醫美保養品。其來源為懷孕16~20週的孕婦，進行羊膜穿刺產檢時所取得的羊水，較其他來源的間質幹細胞，具備更優異的增生與分化能力。
永立榮開發的醫美保養品，已經取得國際美妝保養品INCI認證，成 為國際認可的原料成分。明年1月開始，將透過麗豐-KY旗下通路「慷 碩」在台上市。
此外，永立榮也與北美最大醫美連鎖品牌－加拿大VLSC集團簽署合 作協議，除了布局加拿大市場外，雙方也將合作驗證鹿羊水醫美保養 效果，尋求ODM與OEM業務合作，拓展國際市場。簡奉任透露，目前已 與東南亞某企業洽談中，未來可望帶來營收。
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