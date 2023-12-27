台中市海線第一座社會住宅「梧棲三民好宅」，暨去年居民入住之後，由永信社福基金會、富宇建設與富宇慈善基金會攜手打造的高齡服務據點「旭聆社區長照機構」，也在今（27）日正式開幕，為社區長者帶來日間照顧、居家服務及臨時住宿等服務。
「旭聆社區長照機構」位於台中社會住宅「梧棲三民好宅」一樓，由永信社福基金會提供長照服務，並由富宇建設和富宇慈善基金會贊助室內無障礙設備修繕、冷氣空調、系統家具，以及接送鄰近長者的「長期照顧專車」等相關設備經費共計約242萬元，協助提升「旭聆社區長照機構」的服務品質及量能。
永信社福基金會執行長趙明明表示，「旭聆社區長照機構」為台中市第一個在社會住宅設立的小規模多機能服務，小規模多機能服務特別適合集合住宅，提供長者彈性長照服務，建構出住在家中也能接受24小時照顧的理想情境，希望能達到社區互助共好，讓住戶感受社區溫暖，讓長者可以好好過生活，讓「社區人照顧社區人」。
富宇慈善基金會執行長張宇承指出，富宇長期致力於改善社會環境及弱勢族群的生活，用永續的態度追求共好，長照服務進駐社會住宅，將大幅提升社區長者和鄰近居民的服務能量，也能為不同世代的家庭成員間創造和諧的溝通契機，希望透過資源的挹注，為長者提供更妥善的照護服務，一起守護家的美好。
「旭聆社區長照機構」延續永信社福基金會以人為本的照顧模式，無論居家服務或機構服務，都由熟識的人員負責照護，今日正式啟用後，日間照護最多可以同時服務38位長者，以及供應3床的臨時住宿，服務範圍涵蓋沙鹿、梧棲和清水一帶，周遭居民只要符合長照資格，都能申請。
作為台中第一個在社會住宅設立的小規模多機能服務，「旭聆社區長照機構」除了整合永信社福基金會自身在海線的長照資源，包括到宅沐浴、為失能者擬定照顧服務計畫及連結或提供長照服務的「長照A單位」、長照諮詢、社區宣導、喘息服務、醫事諮詢服務等，還引進永信「心佳社區長照機構」推動多年的園藝療癒課程，同時透過不定期舉辦的社區共好活動，為住戶之間搭建交流的橋樑，並連結社會安全網，進行深度個案連結，多元服務滿足長輩24小時、365天的照顧需求。
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