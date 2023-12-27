【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.台船(2208)：每股成交價20.5元，成交量50萬股，成交金額1025萬元。
2.台積電(2330)：每股成交價589.69元，成交量6萬8000股，成交金額4009萬8920元。
3.台積電(2330)：每股成交價589.67元，成交量5萬4000股，成交金額3184萬2180元。
4.智邦(2345)：每股成交價516.71元，成交量4萬5000股，成交金額2325萬1950元。
5.智邦(2345)：每股成交價516.7元，成交量5萬股，成交金額2583萬5000元。
6.瑞昱(2379)：每股成交價467.5元，成交量29萬股，成交金額1億3557萬5000元。
7.瑞昱(2379)：每股成交價467.49元，成交量43萬股，成交金額2億102萬700元。
8.聯發科(2454)：每股成交價1037.5元，成交量1萬8000股，成交金額1867萬5000元。
9.鼎固-KY(2923)：每股成交價27.7元，成交量50萬4000股，成交金額1396萬800元。
10.日月光投控(3711)：每股成交價133.4元，成交量15萬8000股，成交金額2107萬7200元。
11.日月光投控(3711)：每股成交價133.39元，成交量12萬3000股，成交金額1640萬6970元。
12.材料-KY(4763)：每股成交價878元，成交量9萬8000股，成交金額8604萬4000元。
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