【時報記者葉時安台北報導】景氣燈號11月再度轉回黃藍燈，分數大增4分，寫下去年9月以來新高，受惠出口、批發業營業額轉呈正成長之提振，國發會對明年復甦力道有信心，但各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，以及地緣政治情勢發展，仍須密切留意，持續觀察復甦力道，景氣增幅狀況並非十分有把握，以明年上半年狀況，景氣應為緩步復甦，保守持續觀察後續狀況。

國發會周三公布景氣概況，112年11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月大增4分，分數創下去年9月以來新高，燈號再次轉為黃藍燈，主因11月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡所致；另領先指標跌幅縮小，同時指標維持上升，顯示國內景氣持續好轉，但仍須關注後續變化。

景氣指標分析，領先指標雖然連8個月下滑，累積跌幅達2.89%，但跌幅已縮小；同時指標持續走揚，連8個月上揚。國發會表示，領先指標收斂跌幅，雖然還沒反轉上揚，但表現已較有信心，當中的製造業營業氣候測驗點、股價指數、外銷訂單動向指數之項目皆有好轉。

景氣對策信號綜合判斷分數下半年復甦緩步，今年11月大增4分，顯見景氣回溫力道有勁，是否牽動明年景氣持續亮眼？國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，11月景氣主要受到出口、批發動能轉正成長，不過後續波動難免，外在不確定性仍多，包括前幾周的紅海危機，貨運不順影響成本上揚，但整體對未來仍具信心，不同於今年前幾個月緩步狀況，包括工業生產指數、股價指數、失業率、非農就業人數等穩健，信心回升帶動投資拉抬，牽動力引領整個市場動能，景氣有望持續好轉。

不過吳處長也提到，庫存回到正常水位，然整體市場需求問題須持續觀察，展望明年全球經濟雖然優於今年，但日本、歐元區等並不是十分強勁，景氣增幅狀況也並非十分有把握，以明年上半年狀況，景氣應為緩步復甦，存點保守看待，將持續觀察。

展望未來，IMF等機構預測明(113)年全球貿易量成長回升，加上新興科技應用商機持續熱絡，以及供應鏈庫存水位漸趨正常，有助挹注出口動能；投資方面，半導體業維持先進製程投資，綠能與回台投資持續落實，加上政府擴增明年公共建設、科技發展、淨零轉型預算，可望激勵投資；消費方面，國內股市交易熱絡，勞動市場保持穩定，加上明年基本工資調升，以及政府持續優化稅制及降低國人各項生活負擔，提高民眾可支配所得，有助民間消費動能延續。

整體經濟狀況，國內外主要機構預測明年台灣經濟成長率可望逾3%，優於今年，惟各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，以及地緣政治情勢發展，仍須密切留意。