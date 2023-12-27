在美股收紅激勵下，27日外資買超再擴大到367.8億元，昨日的兩倍，帶動台股加權指數收在17,891點，上漲139點，再度改寫今年新高，成交金額2,947.54億元。
三大法人共買超344.6億，其中外資買超擴大到367.8億，投信買超12.4億，自營商則是賣超35.6億。外資27日買超金額幾乎是26日180億元的2倍。
漲勢較強的族群，包括半導體業、電腦週邊、數位雲端等。權王台積點上漲6元、1.02％，收在592元。鋼鐵業則普遍收黑。
AI PC相關類股繼續上揚，宏碁上漲7.11％，拉出第八根紅K棒，8個交易日股價大漲40％，股價再次改寫12年新高。華碩上漲4.13％，股價改寫25年新高。
先前仁寶總經理翁宗斌開玩笑表示，股價上40元就可以退休，今日仁寶股價在40元左右徘徊。仁寶股價在近3周內，就已經上漲了33％。
聯發科股價昨日衝上千元後，今天繼續攀升至1,040元。後繼的M31股價也重回千元，台股共有13檔千金股。
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