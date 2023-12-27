【時報記者張漢綺台北報導】全家便利商店(5903)強攻鮮食，基礎建設投資設廠再擴增，為拓展商機，「全家」攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」，並於今(27)日共同揭牌宣布正式稼動，為便利商店業界首家專責義大利麵生產的鮮食廠，更是全台第一座全自動義大利麵產線，啟用後預估可再增加3成產能。
全家便利商店開發義大利麵鮮食產品已有20年經驗，去年以「uno pasta」之名正式品牌化，深諳「麵體、製程、醬汁」金三角的美味秘方，並擁有超商最多元的義大利麵麵體，包含常見的細直圓麵、筆尖麵，以及今年推出的貓耳朵麵及用於夏季冷麵的天使細麵，製程部份比照專門餐廳的鹽水煮麵、三冷三熱工法，打造粉紅醬與金沙醬等特殊醬汁，成功帶動超過百萬來客，業績連續3年成長，架上常態穩定供應品項數多達10款以上，今年亦創下10億銷售額之歷史新高。
為拓展商機，「全家」攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」(下稱長家)，並於今天共同揭牌宣布正式稼動，「全家」商品本部黃正田副本部長表示，「全家」義大利麵銷額近年至少都有兩成以上的增幅，既有產能需再擴充；同時，為對應消費者隨時可方便保存、簡易快速復熱的居家餐食需求，亦決定將uno pasta義大利麵產品線從短效期的冷藏商品，正式擴大到冷凍盒裝義大利麵。而「全家」與長榮空廚合作密切，去年聯名推出多款異國風味鮮食及冷凍餐盒，廣受消費者好評，故決定與擁有航餐技術的長榮空廚攜手合作，共同合資成立「長家」，為全台首家便利商店義大利麵專用生產基地，並專責烹調架上所有義大利麵產品，未來雙方將透過跨產業別的研發技術交流，持續推出不同特色的義大利麵滿足消費者。
「長家」實收資本額3億元，為2022年由「長榮空廚」出資55%、「全家」45%合資成立，廠址座落於桃園蘆竹，占地約5千坪，共有5層樓，其中斥資超過4千萬於專業產線上，由5種義大利麵生產機台─煮麵機、落盒機、玉取機、抹醬機及包裝機，搭建組成全台第一座全自動化義大利麵產線，從前端鹽水煮麵、冷卻到後續醬料鋪抹、包裝，皆為全自動化，不僅提升產能，更可輕省勞務。
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