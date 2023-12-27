據綜合報導，台股ETF目前規模衝到1.45兆，股東總人數超過600萬；其中，高股息ETF今年因AI加持，股價不斷創新高，吸引許多散戶湧入形成一股不可或缺的勢力。有網友讚嘆，國泰永續高息（00878）選股實在「太鬼了」；怎麼都可以選到上漲的題材股。不少網友回應，「因為就是00878買上去的」；也有人感嘆，ETF的影響力真的很大，連外資回補都被迫追高。

一名網友在PTT以「00878的選股也太鬼了吧？」為題發文表示，「00878成分股有華碩、仁寶、英業達、微星、中信金、元大金、永豐金、兆豐金，都是這波台股上漲的主力AI PC還有金控」；他也表示，00878換成分股時，都被笑是高點接盤，現在看都是低點；他相當好奇，「00878的選股也太鬼了吧，怎麼都可以選到上漲主力？」

看到原Po疑問，不少網友表示，「因為就是00878買上去的」、「你以為誰買的」、「不就是被ETF買出來的」、「他是主力好嗎」、「還不都拿你各位扒欺扒的錢買的」、「是它買上去的不是它選的好」、「ETF本身也會把股價買上去，申購量越多，被動式買上去」…等。

還有網友表示，「以後要先卡位高殖利率的績優冷門股，因為後面會有高股息etf幫忙拉抬上去」、「一堆之前死魚阿貓阿狗被ETF買盤整個拉起來，別和市場對幹」、「仁寶這種被墊到外資必須買歷史高點真的笑死」、「ETF把基期低的墊上去，外資回來回補只能被迫追高」、「現在ETF的影響力很大，已經不能再忽視了，很多股票真的是ETF買上去的」。

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