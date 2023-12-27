日本自民黨派閥政治獻金疑雲持續延燒，日本檢方今天以涉嫌違反「政治資金規正法」為由，搜查眾議院議員池田佳隆的事務所與議員宿舍，為首度有個別議員因這場疑雲被強制搜查。

日本放送協會（NHK）報導，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）以涉嫌違反政治資金規正法（類似台灣政治獻金法）為由，今天上午派員進入眾議院議員池田佳隆的議員宿舍與位於國會議員會館的事務所進行強制搜查。

自民黨內最大派閥安倍派（清和政策研究會）及另個派閥二階派（志帥會），爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」回流議員，這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。

相關人士透露，所屬安倍派的池田佳隆在截至2022年的5年間，疑似收到逾4000萬日圓的「回扣」且未刊載在政治獻金收支報告書中。

東京地檢特搜部12月19日已派員進入安倍派、二階派的事務所展開搜索。

而安倍派的幹部包含前內閣官房長官松野博一、自民黨前政務調查會長萩生田光一、自民黨前國會對策委員長高木毅、自民黨前參議院幹事長世耕弘成，及前文部科學大臣鹽谷立，日前也相繼被檢方約談。

而池田佳隆是第一個在這場疑雲中被強制搜索的個別議員。消息人士透露，東京地檢特搜部已經約談池田，將分析搜索到的資料與池田的認知，釐清事情的來龍去脈。

TBS電視台報導，池田被爆出疑似收受「回扣」後，就沒在公開場合露面或出席國會，也未針對此事進行說明。

池田佳隆現年57歲，出生於愛知縣，從2012年起當選過4次眾議院議員，歷任文部科學副大臣、內閣府副大臣等要職。