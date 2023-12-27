南韓外交部今天表示已將北韓偵察總局局長李昌鎬列入制裁名單，直指他在平壤最近試射洲際彈道飛彈後，透過非法網路活動與竊取技術賺取外匯，為北韓核子與飛彈計畫籌措資金。

法新社報導，平壤早已因其核彈與彈道飛彈計畫遭國際制裁。金正恩執政期間，北韓武器計畫有著飛快的進展。

數週前，首爾、東京與華府發起新的三方倡議，涵蓋了因應北韓網路犯罪、加密貨幣與洗錢活動的措施。這些活動據信都是用來資助北韓核子與飛彈計畫。

南韓外交部在聲明中說，北韓偵察總局（Reconnaissance General Bureau）局長李昌鎬（Ri Chang Ho）因涉及「透過非法網路活動與竊取技術行為賺取外匯」而遭到制裁。

南韓外交部又說，他的活動有助於「為北韓政權創造收入，並為核子與飛彈活動籌措資金」。

李昌鎬麾下的北韓偵察總局，據信是北韓駭客團體Kimsuky、Lazarus與Andariel的上級組織。這些團體先前也已遭首爾當局制裁。

除了李昌鎬外，首爾也將另外7名北韓個體列入制裁名單，包括前駐中國外交官尹哲（Yun Chol，譯音），直指他們涉及「替北韓進行鋰-6元素交易」。鋰-6元素是一種與核相關的礦物，也是受聯合國制裁的物質。

在未獲首爾當局事先批准下，遭列入黑名單的個人不得與南韓人從事外匯與金融交易。分析家表示，鑒於南北韓貿易極為有限，上述制裁措施大多僅具象徵意義。

南韓外交部表示，自去年10月以來，首爾當局已將與平壤武器計畫有關的83名個人與53家實體列入黑名單。

北韓最近升高核子與軍事威脅，11月成功發射一枚偵察衛星，並在本月試射其最先進的洲際彈道飛彈（ICBM）。

金正恩上週表示，如果受到核子「挑釁」，平壤將毫不猶豫地發動核子攻擊。

南韓外交部在今天的聲明中說：「我國政府已明確表示，北韓將不可不免的為其挑釁行為付出代價。我國政府將持續與國際社會密切合作…讓北韓體認到這個事實、停止挑釁，並針對非核化展開對話。」