漢達（6620）挾著前三季每股盈餘高達4.84元，正式進入獲利新紀元，27日向櫃買中心提出上櫃申請。總經理陳俊良表示，隨著改良型新藥 505(b)(2) 研發成果疊加累積，預期明年 505(b)(2) 獲利將超越學名藥，在體質大幅轉變下成為生技界的 IP 領先者。
陳俊良表示，未來漢達每年都有一項新藥品問世，能見度超過三年。
受惠胃食道逆流HND-002、多發性硬化症HND-020，兩顆藥接續在美國上市，前11月營收9.81億元，交出年增1727％佳績，預期今年營收將突破10億大關，營收、獲利都將同步創下歷史新高。
漢達表示，為申請轉上櫃，已取得簽證會計師出具內控專審報告和科技事業核准函，獲得官方認證為創新領先與產品前瞻公司。
美國FDA申請藥物許可有三種途徑，分別是：新成分新藥、505(b)(2)新藥、學名藥。505(b)(2)新藥，包含新劑型、新複方、新劑量等，主要成分為FDA已核准藥物。
陳俊良表示，漢達專注開發505(b)(2)授權，以賺取藥品分潤金與里程碑金，不涉及製造及販賣，可說是生技界的IP領先者。輕資產投入而高授權金的經營模式，顯現在財報上的毛利率逾99％、每位員工平均貢獻3,000萬以上營收，充分展現特殊的營運模式。
漢達的抗癌藥HND-033，已取得兩項孤兒藥認證，2022年調研全球市場規模約21億美元。而HND-032戒菸藥，目前也處於FDA補件狀態，等待審核中，該兩顆藥品的取證開賣都將助推營運更上一層樓。
至於HND-026結腸炎用藥、HND-027 血癌藥，也都按照既定開發進度前進，受惠赴國外開賣的藥品數量將逐年向上堆疊，漢達對未營運看法樂觀。
漢達今年靠胃食道逆流與多發性硬化症兩顆藥物，順利轉虧為盈，前三季EPS達4.84元。同時也因營收規模擴大，研發費用支應無虞，累計前三季研發費用2.2億元，雖較去年略增，但研發佔營業費用比率已降為27％。
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