【時報記者莊丙農台北報導】由長榮航(2618)旗下長榮空廚與全家(5903)共同出資成立的長家國際食品公司今日正式揭牌營運，長榮航空董事長林寶水指出，長家國際食品首要任務是為全家便利商店生產全台通路所需要的義大利麵，未來能成為全家義大利麵的生產基地，並從日本引進全台第一條自動化義大利麵產線，從源頭煮麵，一直到後端的塗抹封裝都是一氣呵成，借助自動化設備優化生產效能，預估2024年長家國際食品每日產能可達10萬份，未來更可上看20萬份，產值可觀。

長榮空廚暨長家國際食品董事長柯金成表示，長榮空廚致力於機上餐點業務開發及生產服務，同時也積極展開多角化經營，其營運中心已於2018年5月移轉至坐落於桃園國際機場園區內全新建造的新廠。為有效活化原有廠區，長榮空廚積極尋求異業通路商合作，此時全家便利商店也正研議如何提高快速成長的鮮食產能，雙方一拍即合，攜手成立長家國際食品公司，共同經營國內食品市場。

柯金成表示，雙方經過多次討論，在連鎖超商通路及未來鮮食產業需求激增的基礎下，共同商議以長榮空廚陣容堅強的研發團隊為後盾，複製其在機上餐點的成功經驗，並藉由雙方品牌加持、技術及管理層面的交流學習，對應全家便利商店全台超過4,200家店舖的強勢需求，共享經營成果，共同提升品牌知名度及全球競爭力。

全家董事長葉榮廷指出，近3年全家泛鮮食皆保持至少1成以上的高速成長，今年佔總營收比例更突破3成，顯示民眾便利餐食的剛性需求強勁，故此次雙方合作將擴大全家鮮食產業鏈的佈局。

長家國際食品斥資數千萬從日本引進全台第一套自動化義大利麵產線，以專業自動化的生產模式，成為全家義大利麵品牌「Uno Pasta」生產基地。這座自動化義大利麵產線結合前端調理和後端包裝兩條生產線，透過自動化設備從煮麵到組裝製程一氣呵成，整體產線長達60公尺，其中連續式自動煮麵機共有12個煮麵槽及3個冷水槽，搭配全台灣第一台分麵機及自動包材落盒機，可節省生產線置放包材、煮麵、分麵約30％的人力。

除前端調理優化外，搭配包裝線上的自動抹醬機，每小時單一產線最大量可生產2,000份義大利麵，相較於傳統生產線產能提升將近70％，透過自動分線機串接兩條生產線每小時的整體產量可達4,000份以上。藉助自動化生產模式，不但可降低人力搬運及重複性作業的機會，也可有效提升員工的作業安全並降低生產過程中發生錯誤的機會，讓準確率大幅提升，且每盒商品在出貨前都會再經過重量、金屬異物及標籤檢查，確保提供高品質且一致性的產品。

公司成立初期，鮮食產品將主打不同麵體及多樣化口味的義大利麵，將同時在超過4200家的全家便利商店鋪貨，以優勢的服務通路帶動鮮食產品新風潮，長家國際食品公司下一階段將開發個人調理包及料理半成品系列等產品，分進合擊再次搶攻國內鮮食市場。