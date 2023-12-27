兆豐銀行與將來銀行共同宣布，雙方合作發行兆豐將來聯名卡，目標瞄準熱愛數位存款客戶潛在商機，推出分期與回饋自由模式，讓持卡人可以自己決定每一筆消費想要想要的優惠模式，喜歡一次付清的人最高可在外送、影音、遊戲及租車平台，獲得最高11％現金回饋，最高可獲1200元。
喜歡分期付款的只要單筆刷卡滿3000者就可以自由選擇該筆消費想分3、6、9甚至最高11期，全都0利率0手續費。
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