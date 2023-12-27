【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在長假之後復市的首日，香港股市開高走高，消除了上周五因中國監管新措施導致的暴跌。

周三香港恆生綜合指數收盤上漲284.43點或1.74%，為16624.84點。國企股(H股)升2.1%，為5604點。科技指數漲2.6%，為3640點。交易所今日成交金額為偏清淡的992億港元。

上周五暴跌雙位數的遊戲股，在監管單位對規則草案釋出軟化態度，表示將聽取各方意見，進一步修改完善之後，周三紛紛抽高。騰訊上漲4%，報285港元；網易升11.9%，報136.5港元；相較之下，上周五分別下跌12.3%和24.6%。

摩根大通說，上周五公布的網路遊戲管理辦法，相信網易股價調整屬於過度反應，維持目標價195港元，評級為「增持」。

其它的手遊股上漲，嗶哩嗶哩升6.7%，心動公司升6.7%，金山軟件漲3.5%，禪遊科技大漲26.6%。

航運股走軟，東方海外跌3%，中遠海挫3%，海豐跌1.7%。此前消息指出，在美國強勢軍力維護下，主要航運公司紛紛重回紅海航線。

比亞迪獲得大陸首張L3自駕測試的牌照，周三股價上漲1.6%。