能讓半導體和AI結合，加上移動的創新技術，或將成為全球市場的關鍵技術，在台灣舉辦的TechRoad 2023 國際活動，台灣和歐洲、東南亞的新創齊聚，就讓它成真！
TechRoad 2023 由 Mosaic Venture Lab 與 Orbit Startups 共同於Taiwan Tech Arena （TTA）舉辦，NSTC 和 TTA 加入合作成員，聚焦台灣在科技領域的關鍵角色，探索半導體、人工智慧和智慧移動的最新發展。主辦單位表示，活動中的主題演講、爐邊談話和新創提案，匯聚跨國產業領袖和創新者，與台灣在技術和經濟增長的願景相一致。
Volkswagen Group Innovation 主管、即大眾集團創新東京區總裁 Daniel Topfer表示，大眾集團對於促進與當地新創公司合作的承諾，以推動全球半導體和IC設計的創新。前賓士集團全球數位轉型總監Sascha Pallenberg，是活動的另一位重量級貴賓。他在演講中強調，城市的吸引力取決於其智能和環保的承諾，智慧和可持續性對城市發展特別。他說明了台灣在城市規劃和設計方面的變革，特別強調台灣在可持續性方面的進展。
來自越南的新創ELSA，則是AI 專題的明星。ELSA 是一家運用AI技術提供英語語言學習解決方案的公司，近期成功的在C輪中募得2,300萬美元，用於推動全球的業務擴張計劃。在TechRoad活動中，東南亞以及台灣區總經理Michael Ngo特別從越南飛到台灣佈局台灣市場，強化台灣市場的深化合作，並加強日本的成功經驗，特別是在學生群體中的應用。同時，ELSA 將加大對企業客戶（B2B）的關注，以更全面地滿足不同需求下的英語學習市場。
BigGo為2016年成立於高雄的新創公司，持續尋找創新的方式提升購物體驗。在TechRoad2023中，CEO焉德葳公開最新推出的商品圖片搜尋引擎應用程式BIRSE。他表示，BIRSE的獨特之處在於它不僅可以搜尋外觀相似的商品，還能找到相同風格、同材質、同意義的商品，這是在資訊搜尋領域的一項重大突破。該應用程式不僅呈現搜尋結果，還能顯示商品的購物連結和歷史價格波動，協助使用者輕鬆、快速地找到符合他們風格需求的商品。
參與TechRoad2023新創提案的iMotorbike則是吉隆坡新創公司，專注於線上摩托車交易的市場平台，正積極籌措 B 輪資金，創始人Gil Carmo透露，公司目前正處於快速擴張的階段，未來將探索進入台灣市場的機會。
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