農業部林業及自然保育署與台灣環境教育協會合作出版《當永續列車駛進森川里海》，27日上午在林業及自然保育署大禮堂舉辦新書發表會，本書由《上下游》副刊總編輯古碧玲撰寫，將全球永續趨勢與台灣的生態保育永續脈絡結合，期待給與社會各界就生物多樣性為本的永續趨勢更多想像。

發表會另由中興大學柳婉郁教授及林耀東教授分別以「淨零行動、碳經濟、企業ESG與生物多樣性」及「淨零之外的自然永續」進行新書引言及導讀，，帶領大眾一同認識「自然永續」相關議題。

本書從淨零、生物多樣性、永續發展目標，乃至於最新的永續報告架構，是企業與民眾認識自然永續與ESG的入門手冊！近年來全球各國競相投入永續轉型，無論在政府、在社區、在企業組織，都帶來不可忽視的影響及挑戰。永續轉型帶來未來新的商業機制與責任框架，而企業ESG，必須履行淨零目標、生物多樣性保育、以及永續發展目標等的各種永續承諾。

在台灣，里山倡議與國土生態綠網已經為淨零轉型、SDGs及生物多樣性等國際議題具體展現自然永續的在地實踐，不但深具自然碳匯潛力，更是企業ESG的重要標的！

林業保育署以「永續林業、生態台灣」為願景，揭櫫完整的自然生態系服務價值，體現自然永續的國際趨勢。為提升森林與自然碳匯，規劃「公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平臺」，謀求民間企業及團體、林農與減碳三贏。

推動里山倡議與國土生態綠網，亦是淨零轉型、氣候變遷、SDGs及生物多樣性等國際議題在地實踐的具體展現。在台灣里山倡議多年的推動下，守護里山、友善耕作以及採取林下經濟的混農林業等所產生自然碳匯的土地，亦深具增加碳匯的潛力。這也與2022年聯合國生物多樣性公約「昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架」23個短期目標所倡導的「氣候變遷調適與減災」與「增益生態系服務功能」不謀而合。