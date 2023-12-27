全球電源與能源管理領導廠商台達電（2308）明（28）日起一連五天在 2024 台北新車暨新能源車特展中，展出其最新研發的電動車充電方案，針對社區充電問題提出呼應台電「專設一戶」獨立電表、搭配全區配線規劃的解決方案，讓電動車主擁有專用電表，區隔電動車充電與住宅用電，解決計價、設置等複雜問題。

同時透過台達電 DeltaGridR EVM電動車充電管理系統協助社區能源管理，提供高效能、高安全性、高彈性的充電基礎設施建置，為電動車用戶注入服務新動能。

台達電DeltaGrid智慧電網事業部處長賴宏仁表示，隨著電動車日漸普及，對應的充電需求也急速增加。然而，眾多電動車車主卻苦於社區無法建置充電樁，或公共場域無法提供足夠便利充電服務，據此，台達電針對社區充電提出可靠的解決方案。響應台電「專設一戶」申請獨立電表，讓電動車主享有時間電價優惠，搭配全區規劃線槽，避免住戶各自引電造成凌亂及安全疑慮，亦保有未來加裝充電樁的彈性。

此外，社區亦可透過台達電 DeltaGridR EVM電動車充電管理系統，以動態電力配置搭配調控充電及排程設定，確保電力不超載，亦可設定優先於低電價時段充電，滿足社區用電管理與充電需求，打造安全、舒適、便利且環保智慧化的社區充電環境。

同時，台達電此次更針對社區電動車充電管理系統推出雲端訂閱方案，不須綁定，可隨需擴充，初期不用花費大量經費購置設備及軟體，亦可確保充電設備與管理系統的軟體版本保持更新狀態，讓充電服務不中斷。

台達電電動車充電解決方案除社區外，亦可廣泛應用於商辦、廠辦、車廠以及各大公共場所。對於商辦與廠辦空間，系統能智能調配充電，滿足員工及訪客的充電需求，同時針對工商用車輛提供直流充電樁，迅速補充所需電力，有效避免因充電影響車輛運用效率。

在停車場及公共場所，則能透過彈性建置交流／直流充電樁，搭配DeltaGridR EVM電動車充電管理系統，實現遠端跨站點即時監控、能源調控、會員管理、智能排程及多元收費管理等服務，提升場站點營運效率，滿足各種應用情境需求。

台達電指出，電動車是未來交通運輸趨勢，也是綠色能源的重要推手，台達電致力於提供最優質的電動車充電環境，為電動車主帶來更便利的充電體驗，同時也為環境保護盡一份心力。