KPMG安侯建業日前舉辦中港稅務趨勢分享會，邀集兩岸三地的專家團隊，分享台商常涉及的中港稅務法令近期發展趨勢以及大數據查核實務，以利規劃並完善2024兩岸稅務治理及系統布局。

KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠指出，2023年的國際及兩岸三地租稅情勢多變。台商既要忙著因應台灣年初上路的個人及營利事業CFC法令，又見BEPS 2.0兩大支柱相關法案在各國遍地開花，與此同時，香港欲擺脫租稅灰名單的陰霾而大幅調整課稅架構，大陸則運用累積多年的大數據進行連動稽查。隨著各國政府在特定背景、環境下實現其目標，將帶動企業以不同模式思考未來經營方向。

KPMG中國所稅務合夥人鍾國華說明大陸整體稅務查核近期施行狀態，除了所得稅，近年可見增值稅的查核案例明顯增加，且不同於以往採取大張旗鼓進行專項查稅的作法，因金稅四期系統已上線成熟，使稅局能與各部門實現全數據、全業務及全流程的完整監控，企業的日常申報、交易時的發票開具以至納稅人的銀行交易情況，都能實時分析，精準辨識異常。一旦稅局找上門，鍾國華提醒企業要保持冷靜，盤點自身情況並了解稅局在該事項的裁量空間。即使發現有問題，除提出辯解主張外，被要求的文件是否與查核專案相關、揭露資訊的潛在風險、是否會被溯及既往等，都是面對稅務查核時應要關注的焦點。

KPMG中國所稅務合夥人肖鑫接續進行關於企業所得稅的查核環境說明。大陸2018年起構建的企業一戶式監控系統逐步多維度掌握公司的利潤水準，完善跨境稅源監控。他表示，這些工具單以企業需自行填報的資訊而言，已達83張表格，搭配大數據等多源渠道，在系統式的交叉比對下不難辨識出種種端倪，尤其轉讓定價著重合理性而非檢查正確性，稅局僅提出充分嫌疑便可展開查核，要求企業作出說明，所以，進行各類申報的口徑必須一致，以移轉訂價文檔為例，稅務機關近期已陸續加強相關的品質審核。

肖鑫亦分享了研發優惠的最新查核要點。他指出，今年國家稅務總局發布了「研發費用加計扣除政策執行指引2.0版」及「研發費用加計扣除專案鑒定案例」，都為企業在適用上提供更明確的方向。實務中見到不少客戶僅將研發部門的成本費用籠統歸集，作為申報依據，導致後續被要求補稅。

事實上，法令對於適用優惠的研發活動大致可歸類三項重點。第一，研發結果具不確定性；第二，要有明確創新目標。第三，要具系統組織形式。除研發活動識別及費用歸集外，知識產權取得方式、技術上的核心應用、科技成果轉化等環節，也都是近期常見的查核重點。

KPMG中國所稅務總監耿韶華說明出口退稅在9號公告推出後之查核實務新態樣。出口退稅查核以檢查業務真實性為核心，收匯管理是近期重點檢查環節，企業的報關與外匯紀錄要相匹配，確保現金流、貨物流與發票開具三個環節流向一致。倘若無法收取外匯，如屬法令列舉之「視同收匯」情況則仍不影響退稅，否則便需更改為免稅出口模式。如未有及時因應收匯情況變化主動申報，最壞情況下會被視同內銷貨物處理，就銷售環節補繳13％的增值稅款。上游供應商自身不合規的問題亦可能導致下游出口廠商退稅卡關。

大陸企業所得稅名目稅率為25％，高於BEPS 2.0第二支柱所要求的15％，鍾國華分享，大陸將與OECD保持同步，研議納入立法，同時制定相應戰略，持續促進國內重點產業及區域發展。

他指出，大陸近來於不少特選區域包括前海、橫琴、南沙、海南島及西部地區等都推出非常吸引的財稅優惠，涵蓋企業與員工個人稅務面向。大部分地區只要企業符合其鼓勵目錄範圍，便可適用15％的優惠企業所得稅稅率。不少客戶僅著眼其整體業務，就判斷自己不屬於規定下的鼓勵類產業，但其實可通過盤點組織營運架構，以專業化分工的策略，重新組合配置各職能部門與相關人員，或切割為多家專業服務子公司，享受租稅優惠以提升稅務效益。

最後，KPMG中國所稅務合夥人楊澤志分享香港近期的修法內容與稽徵實務。他說明，2023年初生效的離岸被動收入法令（FSIE）僅涵蓋利息、股息、股權處置收益及知識產權收入四項，企業如欲主張相關收入屬於離岸免稅性質，便應在香港具備相關之經濟實質，否則將被課稅。

2024年起，應歐盟要求，其他資產處置收益也納入FSIE範圍。於此同時，香港推出優化計劃提升在岸股權處置收益之稅務明確性，只要持有股權權益不少於15％且連續持有期間不少於24個月，即推定為資本性所得無須課稅。因應BEPS2.0中之全球最低稅負方案，港府已計畫於2025年落實所得納入規則（IIR）及本地最低補足稅（DMT）。

劉中惠歸結，全球稅務查核實務及法令複雜多變，尤其中港兩地仍為多數台商營運重心，投資布局與實質建構除要做到遵法降低風險，又要充分享受租稅優惠，縱橫交錯於台港以至全球的反避稅法令，台商因應策略上需標本兼治。