金管會27日公布，依證交所、櫃檯中心、期交所、券商公會及期貨公會之建議，同意證券期貨市場2024年度開(休)市日期，2024年農曆春節前最後交易日(封關日)為2月5日，後續2月6日及7日將辦理結算交割事宜，農曆春節假期後開始交易日為2月15日。
另我國期貨市場原則上有日盤交易時段即有夜盤交易，2024年2月5日仍有夜盤交易至次日上午5時收盤，金管會已請期交所於公告2024年度開(休)市暨相關事宜時，一併提醒期貨商及期貨交易人。
證券期貨市場開(休)市日期原則與銀行業通行假日相同，但自2019年起，如遇銀行業週末補行上班日時，證券期貨市場不交易亦不結算交割，2024年銀行業補行上班日僅2月17日，金管會提醒證券期貨市場參與者及證券期貨業者注意2024年度開(休)市日期，並因應規劃交易及結算交割事宜。
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