日銀（日本央行）27日公布上次會議紀要，內容顯示官員要求就未來退出超寬鬆貨幣政策進行更深入的討論。

日本在達到通膨目標方面已出現進展，但決策委員會同意目前應維持超寬鬆政策，但9位委員對於退出寬鬆的看法分歧，一些委員認為應謹慎評估調升利率事宜，另有些委員則認為應開始為日後的退場作預備。

日銀在12月18至19日舉行連續2日的會議，會議紀要指出，1位決策者認為，該央行在持續性達到2％通膨目標的機率增加，意即日銀愈來愈接近超寬鬆政策正常化的時間點。會議紀要表示：「為了避免高物價打擊消費力以及影響通膨達標的風險，我們不應該錯過貨幣政策正常化的機會。」

但另一位官員指出，該央行應該等到至少明年春季薪資談判的結果出爐再做決定，因為就算薪資大幅增長，通膨不太可能超過2％目標太多。