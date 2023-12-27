中光電（5371）旗下子公司譜鉅科技，近期成功取得環境部化學物質管理署「手持式石綿近紅外光譜儀（含顯示器）及模型使用權」標案。

根據國內法規，自78年5月1日起，石綿被公告為第二類毒性化學物質，並逐年限制其使用。自107年1月1日起，除了用於研究、試驗、教育外，其餘用途均已禁止。今年5月1日起更進一步禁止含石綿產品輸入，展現政府對石綿管控的高度重視。

譜鉅科技所研發的近紅外微型光譜儀系統，採用DLP核心技術，結合自主研發的軟體和演算法，可快速無損地分辨樣品是否含有石綿，使得查緝單位能夠在短短5秒內確認結果，有效提高檢測效率並降低相關成本，最終確保含石綿產品無法進入國內。

譜鉅科技此次推出的「手持式石綿檢測方案」，不僅在市場上具有競爭力，其小型化及方便攜帶的特點也符合手持式設備的潮流。此次創新不僅能使政府相關單位快速進行石綿檢測，也能將此解決方案擴大推廣至歐洲、北美及日本等對石綿產品有嚴格規範的國家。