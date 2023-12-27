【時報記者任珮云台北報導】隨著半導體產業庫存水位回到健康水平，產業將迎來新的成長周期，2024年半導體展望樂觀，帶動相關族群漲升空間，中國信託投信建議投資人可善用半導體ETF來參與，期能更精準掌握半導體產業成長潛力，息利兼顧。今天台股掛牌的半導體ETF，以00891收盤漲幅最大，該檔ETF的月K已經連4紅，目前入手價也很親民，今天收盤價為16.49元。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，半導體產業自第四季開始庫存陸續回補，加上消費性產品PC、手機受惠於生成式AI加持，可望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢，預期半導體產業在近2年存貨調整期即將進入尾聲下，將於2024年迎來曙光。
台股護國神山台積電，第一金投顧預估明年EPS成長至37.71元，年增為18.9%；若以目前PE 18.2倍估算，市值可貢獻2.83兆元，指數貢獻903.9點。
以近期盤面來看，IC設計族群表現亮眼。張圭慧說，IC設計受惠於AI所帶動的科技典範轉移，未來高速傳輸介面IP蓬勃發展，AI應用端陸續問世，助攻ASIC趨勢穩健向上，同步帶動通訊傳輸技術規格升級，2024年展望樂觀，手機與伺服器終端客戶庫存步入回補期，半導體應用端以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗，預期2024年產業規模將由負轉正，達13%-22%雙位數年增長，可望為大盤再添千金。
整體來看，張圭慧認為，台灣半導體產業長期趨勢持正向看待，半導體、AI及科技股等仍為明年投資主軸，將持續扮演未來台股攻堅角色，因此仍然值得投資人中長線投資、分批承接，以掌握產業復甦行情。
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