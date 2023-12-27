【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《今日美國》（USA Today）報導，由於加州最低時薪即將調漲4美元，必勝客（Pizza Hut）將裁減當地1,200多名外送司機，這波裁員將持續到2月底。

明年4月加州最低時薪將從16美元調漲到20美元，這表示當地速食店員工將加薪25%。

必勝客在依法提交給加州就業部門的通知中表示，公司決定取消第一方外送服務，因此將取消所有外送司機職位。

根據12月1日發布的通知，必勝客的加盟店Southern California Pizza Co.也將取消自家的外送服務，並解僱841名外送司機。

這表示未來加州人如果要在取消外送服務的必勝客門市點餐，就只能使用DoorDash、GrubHub和Uber Eats等第三方應用程式。

除了加州之外，明年初美國還有馬里蘭、紐澤西和紐約共22個州將調漲最低薪資。

根據法案，明年加州大多數速食店時薪員工的最低薪資將提高到20美元。另一項法案則規定未來10年內，加州醫護人員的最低時薪將提高到25美元。

奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）和麥當勞等連鎖速食店宣布將提高菜單價格，以抵消加州調漲薪資所增加的成本。

明年元旦，美國7個州和華盛頓特區的最低時薪將調漲至15美元。

根據美國勞工部，目前有15個州規定其最低薪資與聯邦法規一致，為每小時7.25美元。此外，有5個州未訂立最低薪資法，分別是阿拉巴馬、路易斯安那、密西西比、南卡羅來納和田納西。