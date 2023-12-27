【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本汽車類股未受大規模召回影響，股價反而受益於日圓走貶而上漲。同時，半導體族群也因為美國同業收紅也跟著走高。買盤持續挹注下，日經指數收33,681.24點，上漲375.39點或1.13%。東證收2,365.4點，也漲26.54點或1.13%。

軟銀因執行合併選擇權，可無償從國際電信大廠T-Mobile，拿到約75.9億美元的股票後，股價飆漲4.23%，是日經指數漲幅較大的。東交所航運業者股價亮眼，一度大漲3.18%，只有橡膠類股較弱，幾乎在平盤

分析師表示，日本航運股翻身，商船三井飆升4%左右，日本郵船大漲4.15%，川崎汽船更是狂漲5.31%。不過，日經指數到33,700點左右，可能有壓力，加上又要過年，預估大盤上下震幅會較大。

受到美國費城半導體收漲激勵，日本晶片相關族群上揚，像是東京威力科創漲1.26%，愛德萬測試也漲1.72%。因日圓回檔走貶，出口為主的車商豐田漲1.65%，本田也漲0.69%。

根據日媒報導，由於Denso製造的零組件燃油泵浦（fuel pump）可能無法正常運作，使得引擎會突然秀逗故障，全球包括豐田以及本田等，迄今至少有1,500萬輛汽車，已被陸續召回進廠檢修。