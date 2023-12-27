2023年是台灣離岸風電產業最上沖下洗的一年，資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務副總經理蔡宗達表示，開發商於亞洲或是全球策略發展及取捨、國際工程暨服務廠商投入台灣量能分配、本土供應鏈發展承諾與學習曲線等，這些考量的主要最終目標則皆為取得合理的投資效益。

欲達成預期投資效益，其背後皆需建立完善的資本規劃及環境，以支持資本密集的離岸風電業之巨額資本支出，進而順利解決專案評估時的重點及挑戰，以利專案的順利推進及完成。

蔡宗達說明，從價值鏈的角度，除了擔任領頭羊的開發商本身面臨風場專案的投資可行性及融資可行性的議題外，價值鏈上的其他要角也同樣需要足夠的資本支持，以利整體產業的持續發展。

以購電方（offtaker）而言，不論是承諾廠商RE100或著重淨零減排的企業，又或是再生能源售電業者，由於目前離岸風電電價預期皆高於平均公用售電及其他綠電價格，且需簽定最長天期20年左右的購售電合約（CPPA），除了預計將增加的購電成本外，另需強化本身的財務結構及信用評級，這些都需要長期穏健的資本預算支持。

各供應商於取得專案工程或服務收入前，本身也需具備強健的資本籌措能力，以擴充供應服務量能，例如工程總包商（EPCI contractor）或海事工程服務業，因應動輒新台幣數億元至數十億元的單一船舶購置成本，建立具規模的船隊工程能量所需的資本將上看新台幣百億元以上。

蔡宗達強調，高度監管的金融機構如銀行業者或保險公司在進行投資、融資或承保時，亦需政策法規的鼓勵及開放，以協助金融業持續對離岸風電產業提供資金、保證或保險的支持。

蔡宗達建議，在離岸風電市場目前仍面臨許多挑戰的情形下，急需更多從政策面、法規面、制度面的改善及支持，以創造更積極的資本環境並引導更多的資本進入離岸風電產業，並在面臨與其他國際上積極發展離岸風電的國家一同競爭產業資源大時代的此時，能夠儲備充沛的量能及足夠的底氣，繼續朝向完成設定的建置目標邁進。