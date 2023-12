國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所日前前往安永聯合會計師事務所,和安永氣候變遷與永續發展部門進行「共創永續未來」交流會,共40名多元背景的學員踴躍參與。本次交流會針對自然相關財務揭露(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD)讓同學進行學術與實務的雙向交流,也了解安永氣候變遷與永續發展(Climate Change and Sustainability Services,CCaSS)部門的沿革發展期許透過交流會,結合學術界與產業界的知識與經驗,讓學員對永續實務有更深入的瞭解,未來能廣納更多有志人才投入永續領域。

活動首先以安永全球營運發展為出發點,分享安永在氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務的推展歷程;以及響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)的各項永續行動。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲提到,永續/ESG為一個持續成長、發展的產業,在永續發展路途上需要各面向的多元人才積極投入,與各個領域的專家合作解決問題,更鼓勵學員們培養問題解決能力以及增進外語能力。

本次參訪為師範大學永續管理與環境教育研究所助理教授施友元的學期課程活動,旨在讓學子們可以透過企業實務分享,了解全球永續發展趨勢,與課堂中環境教育及永續管理的課程內容結合,思考理論應用及落實的可能性。

活動中,安永CCaSS團隊介紹安永全球針對美國100餘家標準普爾500強(S&P 500)公司自然相關財務揭露結果所提出的觀察報告,分別針對TNFD框架要求的揭露項目涵蓋率以及揭露品質進行分析與評估。此外,安永也分享執行TNFD輔導專案的案例,透過Q&A互動與學員交換理論與實務結合的經驗。

觀察報告指出,目前企業對於自然相關的依賴、衝擊、風險與機會揭露的完整性與成熟度,還有相當大的提升空間,建議企業可依循五階段行動方案,分別為:一、瞭解並辨認價值鏈中的風險與機會;二、制定自然與生物多樣性的組織策略;三、在組織內部實施策略;四、評估並報導執行成果;五、儲備自然與生物多樣性的專業與能力,尋找合作機會。

活動最後安排「永續咖啡館」活動,藉由換桌聊天方式進行深入的對談與經驗分享。安永CCaSS團隊分享執行顧問專案的自身經驗,永續顧問需具備特質,例如要有樂於接觸、掌握新知的學習力、多元觀點的思考力以及跨領域的溝通力;此外,面對高強度的專案工作內容與要求,時間管理與團隊合作能力亦是十分重要。