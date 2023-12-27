台股氣勢如虹，連2天大漲，今天續攻139.77點，收17891.50點，距萬8僅剩百餘點，成交量2947億元。今天外資買超367.88億元，投信買超12.44億元，自營商賣超35.68億元，合計3大法人買超344.64億元。

外資大買367億，為史上第13大買超，今天包括台積電、聯電、玉山金、元大金等權值股、以及0050，都入列買超前10名。

聯電傳出12奈米製程技轉給英特爾，授權金上看百億，今天爆出22萬張巨量大漲逾5%，成為台股交投最熱個股，外資加碼9.45萬張，創6年半新高，登上買超冠軍。此外，高股息ETF中，僅00878入列買超前10。

AI PC概念股仁寶、宏碁今天持續滾量創波段新高，但外資卻逢高站在賣方，仁寶出脫1.3萬張，為賣超第一，宏碁也減碼9千多張。

法人表示，展望明年台股，基本面、資金面都是多頭，產業落底向上、新的應用開始，強勢美元告終，台幣已經升破年線，外資之前大賣台股3年，明年情勢將翻轉。近期台股量能萎縮，不到3千億，其實，因季節性與外資休假因素，台股每年年底都會量縮，等到明年1月外資及本土投信自營商資金回流，量能就會回溫，加上基本面好轉，「元月效應」可期。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)94565張、華邦電(2344)29937張、元大台灣50(0050)25969張、台積電(2330)21250張、新光金(2888)17705張、群創(3481)17236張、國泰永續高股息(00878)10773張、英業達(2356)10733張、玉山金(2884)10649張、元大金(2885)9853張。

外資今天賣超上市個股前10名為：仁寶(2324)13251張、長榮航(2618)12804張、宏碁(2353)9436張、華航(2610)5652張、中工(2515)5500張、建準(2421)3017張、至上(8112)2747張、華泰(2329)2639張、元大美債20正2(00680L)2562張、威盛(2388)2488張。

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