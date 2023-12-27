【時報記者葉時安台北報導】國發會周三公布景氣概況，112年11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月增加4分，分數為去年9月以來最高，燈號再次轉為黃藍燈，主因11月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡所致；另領先指標跌幅縮小，同時指標維持上升，同時指標連8個月升，顯示國內景氣持續好轉，但仍須關注後續變化。
景氣11月分數為20分，較上月增加4分，燈號由藍燈轉為黃藍燈。9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由藍燈轉呈綠燈，分數各增加2分；其餘7項燈號不變，其中股價指數變動率由上月25.3%減至20.7%，燈號續呈紅燈。
景氣指標方面，領先指標不含趨勢指數為98.31，較上月下降0.32%，已連續8個月下滑，累積跌幅達2.89%；7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、股價指數；其餘4項則較上月下滑，分別為：實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質貨幣總計數M1B。
同時指標不含趨勢指數為100.67，較上月上升0.77%，已連8個月上揚，累積漲幅達6.75%；7個構成項目經去除長期趨勢後，6項較上月上升，包括工業生產指數、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額、實質海關出口值、實質機械及電機設備進口值、非農業部門就業人數；僅電力(企業)總用電量較上月下滑。
落後指標不含趨勢指數為96.90，較上月下降0.97%，5個構成項目經去除長期趨勢後，僅失業率(取倒數)較上月上升；其餘4項較上月下滑，分別為製造業單位產出勞動成本指數、金融業隔夜拆款利率、全體金融機構放款與投資、製造業存貨價值。
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