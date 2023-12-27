【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2992.81億元。三大法人買超344.64億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.44億元及賣超35.68億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為長榮航(2618)，賣超1萬3741張，仁寶(2324)、華航(2610)名列二、三名，分別賣超8170張及賣超6393張。第四及第五名為宏碁(2353)、中工(2515)，其他依序為至上(8112)、中鴻(2014)、緯創(3231)、華泰(2329)及建準(2421)。
迎接新年假期，接下來還有寒假，三大法人竟砍航空雙雄？長榮航祭出6個月年終擋不住罷工浪潮，機師工會表示，罷工投票已公告113年1月5日開票不變，三大法人走為上策，續賣超長榮航1萬3741張，累計2日賣超26110張，股價完全感受不到元月行情的溫暖，翻落5日線下測試31元支撐。華航同在賣超排行前三之中，連2賣達23564張，股價同樣斷翼幾乎收在今日最低點，恐回測月線。電子夯股仁寶、宏碁分別遭三大法人賣超8170張與6326張，仁寶今日突破40元整數大關、宏碁大漲7%以上，高檔見賣單，元月行情是否止步，值得關注。
●三大法人27日賣超前十名：
1.長榮航(2618)收31.10元，跌0.50元或1.58%，三大法人賣超1萬3741張。
2.仁寶(2324)收40.20元，漲1.15元或2.94%，三大法人賣超8170張。
3.華航(2610)收21.70元，跌0.20元或0.91%，三大法人賣超6393張。
4.宏碁(2353)收54.20元，漲3.60元或7.11%，三大法人賣超6326張。
5.中工(2515)收13.35元，漲0.05元或0.38%，三大法人賣超5627張。
6.至上(8112)收60.30元，漲0.60元或1.01%，三大法人賣超4436張。
7.中鴻(2014)收26.20元，跌0.50元或1.87%，三大法人賣超3571張。
8.緯創(3231)收96.70元，跌0.30元或0.31%，三大法人賣超2957張。
9.華泰(2329)收54.70元，跌0.90元或1.62%，三大法人賣超2764張。
10.建準(2421)收108.00元，漲2.00元或1.89%，三大法人賣超2688張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.長榮航(2618)三大法人累計買超1萬8750張，其中外資買超2萬4556張、投信賣超2638張、自營商賣超3168張；融資減2538張、融券增966張，券資比3.00%。
2.仁寶(2324)三大法人累計買超1485張，其中外資買超2萬1944張、投信賣超2萬9753張、自營商買超9294張；融資增1萬8970張、融券增2402張，券資比8.86%。
3.華航(2610)三大法人累計買超1萬5107張，其中外資買超1萬3991張、投信買超225張、自營商買超891張；融資增6426張、融券增633張，券資比2.28%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅27日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）
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